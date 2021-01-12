Минпросвещения не планирует заменять очное обучение дистанционным

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Переход на дистанционное образование в школах в 2020 году был вынужденной и временной мерой, оно никогда не заменит очный формат. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Минпросвещения не планирует заменять очное обучение дистанционным
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«Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, школы вводят формат дистанционного обучения только в том случае, если возникает необходимость.

Ранее профессор кафедры управления информационными системами и цифровой инфраструктурой факультета бизнеса и менеджмента ВШЭ Юрий Зеленков в беседе с URA.RU рассказал о перспективах дистанционного обучения.

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