В Госдуме оценили возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме

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Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.
В Госдуме оценили возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме
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«Я считаю, что любой предмет можно элементами дистанционного образования реализовывать. Я имею в виду вообще образование», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это могут быть гуманитарные предметы, математика и физика.

Как считает Берулава, очно важно проводить лабораторно-практические занятия.

«Надо, чтобы они почувствовали, могли пощупать руками, потрогать и посмотреть», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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