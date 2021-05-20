В Госдуме оценили возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.

«Я считаю, что любой предмет можно элементами дистанционного образования реализовывать. Я имею в виду вообще образование», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это могут быть гуманитарные предметы, математика и физика.

Как считает Берулава, очно важно проводить лабораторно-практические занятия.

«Надо, чтобы они почувствовали, могли пощупать руками, потрогать и посмотреть», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.