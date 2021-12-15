СФ отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов для правки

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Совфед отклонил закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов для технической правки.
СФ отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов для правки
  • РИА Новости

Глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова ранее пояснила, что в документе убрали слово «исключительно». Это стало причиной нарушения всей конструкции закона и допущения разночтений.

В СФ предложили коллегам из Госдумы создать специальную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.

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