СФ отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов для правки

Совфед отклонил закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов для технической правки.

Глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова ранее пояснила, что в документе убрали слово «исключительно». Это стало причиной нарушения всей конструкции закона и допущения разночтений.

В СФ предложили коллегам из Госдумы создать специальную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.