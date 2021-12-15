СФ отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов для правки
- РИА Новости
Глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова ранее пояснила, что в документе убрали слово «исключительно». Это стало причиной нарушения всей конструкции закона и допущения разночтений.
В СФ предложили коллегам из Госдумы создать специальную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.