В Ленинградской области умерла сделавшая себе операцию блокадница

Пенсионерка, самостоятельно сделавшая себе дома операцию на брюшной полости, скончалась в одном из стационаров Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном Комитете по здравоохранению.

«Она умерла, это произошло в больнице», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 91-летнюю блокадницу с онкологическим заболеванием не доставили в стационар и она провела себе хирургическую операцию в домашних условиях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Подробнее — в материале RT.