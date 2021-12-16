В Ленинградской области умерла сделавшая себе операцию блокадница

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Пенсионерка, самостоятельно сделавшая себе дома операцию на брюшной полости, скончалась в одном из стационаров Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном Комитете по здравоохранению.
В Ленинградской области умерла сделавшая себе операцию блокадница
  • РИА Новости

«Она умерла, это произошло в больнице», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 91-летнюю блокадницу с онкологическим заболеванием не доставили в стационар и она провела себе хирургическую операцию в домашних условиях. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Подробнее — в материале RT.

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