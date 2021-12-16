В Ленинградской области умерла сделавшая себе операцию блокадница
- РИА Новости
«Она умерла, это произошло в больнице», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 91-летнюю блокадницу с онкологическим заболеванием не доставили в стационар и она провела себе хирургическую операцию в домашних условиях.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Подробнее — в материале RT.