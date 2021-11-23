«Сделала надрезы тонким ножом»: в Ленобласти расследуют ситуацию с блокадницей, вынужденной оперировать саму себя

В Выборге 90-летняя блокадница, страдающая онкологическим заболеванием, самостоятельно провела себе хирургическую операцию на животе, чтобы прекратить мучавшие её жуткие боли. По словам фельдшера, которая рассказала её историю, медики отказались госпитализировать женщину. Перед операцией пенсионерка оставила родственникам предсмертную записку. После того, как история получила огласку, женщину устроили в хоспис, где ей будут оказывать необходимую паллиативную помощь. Следственный комитет начал расследование, чтобы выяснить, почему пациентку не обеспечили своевременным лечением. Прокуратура Ленобласти также проводит проверку.

Следственный комитет и прокуратура Ленинградской области проводят проверку по сообщениям СМИ о 90-летней блокаднице из Выборга, которая сама провела себе операцию на животе, не дождавшись помощи медиков. Женщина страдает онкологическим заболеванием и мучается из-за сильных болей, однако ей не была своевременно оказана медицинская помощь.

По итогам доследственной проверки СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«По данным СМИ, с учётом имеющегося онкологического заболевания пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, не осуществили хирургическое вмешательство и не оказали ей паллиативной помощи. Тем самым поставили под угрозу её жизнь и здоровье. В результате 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

В ведомстве уточнили, что проводят все необходимые следственные мероприятия, чтобы установить причины произошедшего. В частности, следователи изъяли медицинскую документацию и назначили проведение комплекса судебных экспертиз.

Сообщения заинтересовали и надзорные органы. В прокуратуре Ленинградской области RT сообщили, что начали соответствующую проверку, а расследование уголовного дела, возбуждённого по инициативе Следственного комитета, поставлено «на особый контроль».

«При наличии оснований прокуратурой будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила RT старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ Маргарита Швецова.

Операция на дому

Изначально информацию о прооперировавшей саму себя пенсионерке разместила в соцсетях фельдшер и блогер Виктория Шутова. Она рассказала, что 90-летняя бабушка, страдающая онкологическим заболеванием, мучалась от ужасной боли и решилась на отчаянный шаг, когда не получила никакой помощи от врачей.

«Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом её светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение, <…> при [котором] очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать», — пояснила Шутова в своём инстаграме.

По словам фельдшера, своевременно провести женщине необходимую для облегчения состояния операцию врачи отказались, якобы ссылаясь на перегруженность больниц из-за коронавируса.

«И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть — делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости», — рассказала медик.

В сети также появились фотографии предсмертной записки, которую оставила пенсионерка перед операцией — она не была уверена, что всё пройдёт успешно. В письме женщина извинилась перед близкими и объяснила, что вынуждена пойти на этот шаг, потому что ей «очень больно и тяжело».

Виктория Шутова, предавшая огласке историю пенсионерки из Выборга, призвала российских медиков помочь смертельно больной блокаднице и помочь устроить её в хоспис, где ей могли бы своевременно предоставлять медицинскую помощь, необходимую для облегчения страданий. Эта публикация нашла отклик: Шутова в беседе с RT сообщила, что благодаря резонансу бабушку удалось определить в учреждение паллиативной помощи. При этом фельдшер не сообщила, в какое именно медучреждение определили пенсионерку и как скоро она сможет туда попасть.

Родственники блокадницы сейчас не комментируют ситуацию — они попросили журналистов пока не беспокоить их. Виктория Шутова, помогающая семье освещать проблему, заверила RT, что никакая другая помощь самой пенсионерке и её родственникам пока не нужна. Она также выразила надежду, что женщине действительно помогут и ей больше не придётся мучиться от невыносимых болей.

«Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда», — заключила фельдшер.