«Сделала надрезы тонким ножом»: в Ленобласти расследуют ситуацию с блокадницей, вынужденной оперировать саму себя
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Следственный комитет и прокуратура Ленинградской области проводят проверку по сообщениям СМИ о 90-летней блокаднице из Выборга, которая сама провела себе операцию на животе, не дождавшись помощи медиков. Женщина страдает онкологическим заболеванием и мучается из-за сильных болей, однако ей не была своевременно оказана медицинская помощь.
По итогам доследственной проверки СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«По данным СМИ, с учётом имеющегося онкологического заболевания пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, не осуществили хирургическое вмешательство и не оказали ей паллиативной помощи. Тем самым поставили под угрозу её жизнь и здоровье. В результате 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.
В ведомстве уточнили, что проводят все необходимые следственные мероприятия, чтобы установить причины произошедшего. В частности, следователи изъяли медицинскую документацию и назначили проведение комплекса судебных экспертиз.
Сообщения заинтересовали и надзорные органы. В прокуратуре Ленинградской области RT сообщили, что начали соответствующую проверку, а расследование уголовного дела, возбуждённого по инициативе Следственного комитета, поставлено «на особый контроль».
«При наличии оснований прокуратурой будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила RT старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ Маргарита Швецова.
Операция на дому
Изначально информацию о прооперировавшей саму себя пенсионерке разместила в соцсетях фельдшер и блогер Виктория Шутова. Она рассказала, что 90-летняя бабушка, страдающая онкологическим заболеванием, мучалась от ужасной боли и решилась на отчаянный шаг, когда не получила никакой помощи от врачей.
«Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом её светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение, <…> при [котором] очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать», — пояснила Шутова в своём инстаграме.
По словам фельдшера, своевременно провести женщине необходимую для облегчения состояния операцию врачи отказались, якобы ссылаясь на перегруженность больниц из-за коронавируса.
«И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть — делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости», — рассказала медик.
В сети также появились фотографии предсмертной записки, которую оставила пенсионерка перед операцией — она не была уверена, что всё пройдёт успешно. В письме женщина извинилась перед близкими и объяснила, что вынуждена пойти на этот шаг, потому что ей «очень больно и тяжело».
Виктория Шутова, предавшая огласке историю пенсионерки из Выборга, призвала российских медиков помочь смертельно больной блокаднице и помочь устроить её в хоспис, где ей могли бы своевременно предоставлять медицинскую помощь, необходимую для облегчения страданий. Эта публикация нашла отклик: Шутова в беседе с RT сообщила, что благодаря резонансу бабушку удалось определить в учреждение паллиативной помощи. При этом фельдшер не сообщила, в какое именно медучреждение определили пенсионерку и как скоро она сможет туда попасть.
Родственники блокадницы сейчас не комментируют ситуацию — они попросили журналистов пока не беспокоить их. Виктория Шутова, помогающая семье освещать проблему, заверила RT, что никакая другая помощь самой пенсионерке и её родственникам пока не нужна. Она также выразила надежду, что женщине действительно помогут и ей больше не придётся мучиться от невыносимых болей.
«Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда», — заключила фельдшер.