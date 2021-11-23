СК возбудил дело после сообщений о сделавшей себе операцию блокаднице

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после инцидента с неоказанием медицинской помощи блокаднице, которая самостоятельно провела себе операцию. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

«Женщина 1931 года рождения, не дождавшись помощи от врачей, самостоятельно провела себе операцию», — говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерку с онкологическим заболеванием не доставили в медицинский стационар, и она провела себе хирургическую операцию в домашних условиях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит сообщения о сделавшей себе операцию пенсионерке.