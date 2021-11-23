СК возбудил дело после сообщений о сделавшей себе операцию блокаднице

Короткая ссылка
В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после инцидента с неоказанием медицинской помощи блокаднице, которая самостоятельно провела себе операцию. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
СК возбудил дело после сообщений о сделавшей себе операцию блокаднице
  • РИА Новости

«Женщина 1931 года рождения, не дождавшись помощи от врачей, самостоятельно провела себе операцию», — говорится в сообщении ведомства. 

Пенсионерку с онкологическим заболеванием не доставили в медицинский стационар, и она провела себе хирургическую операцию в домашних условиях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит сообщения о сделавшей себе операцию пенсионерке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить