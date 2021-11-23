Росздравнадзор проверит сообщения о сделавшей себе операцию блокаднице

Территориальный орган Росздравнадзора по Ленинградской области проведёт проверку после сообщения о том, что 91-летняя блокадница сделала себе хирургическую операцию в домашних условиях.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по данному факту», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Отмечается, что у пенсионерки была обнаружена онкология, но операцию отложили из-за положительного теста на коронавирус.

После этого пожилая женщина решилась сделать надрезы на животе, чтобы облегчить своё состояние.

Уточняется, что сейчас её состояние оценивается как стабильное.

19 января Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 50-летнего мужчину, который 16 января напал с ножом на 96-летнюю пенсионерку-блокадницу и ранил её.