В Петербурге арестован напавший с ножом на блокадницу

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 50-летнего мужчину, который 16 января напал с ножом на 96-летнюю пенсионерку-блокадницу и ранил её.

Об этом пишет kp.ru.

Женщину спасли двое соседей — отец и сын.

По словам одного из них, нападавший был неадекватен, возможно под действием препаратов. Его пришлось пару раз ударить оказавшейся на лестнице лопатой, чтобы успокоить.

Потом на место прибыл наряд полиции и медики. Раненную блокадницу срочно госпитализировали, а грабителя задержали.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Санкт-Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста после очередного преступления.