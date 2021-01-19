В Петербурге арестован напавший с ножом на блокадницу

Короткая ссылка
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 50-летнего мужчину, который 16 января напал с ножом на 96-летнюю пенсионерку-блокадницу и ранил её.
В Петербурге арестован напавший с ножом на блокадницу
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Женщину спасли двое соседей — отец и сын.

По словам одного из них, нападавший был неадекватен, возможно под действием препаратов. Его пришлось пару раз ударить оказавшейся на лестнице лопатой, чтобы успокоить.

Потом на место прибыл наряд полиции и медики. Раненную блокадницу срочно госпитализировали, а грабителя задержали.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Санкт-Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста после очередного преступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить