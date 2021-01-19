В Петербурге арестован напавший с ножом на блокадницу
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
Женщину спасли двое соседей — отец и сын.
По словам одного из них, нападавший был неадекватен, возможно под действием препаратов. Его пришлось пару раз ударить оказавшейся на лестнице лопатой, чтобы успокоить.
Потом на место прибыл наряд полиции и медики. Раненную блокадницу срочно госпитализировали, а грабителя задержали.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее, по сообщениям ФАН, в Санкт-Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста после очередного преступления.