В Омской области подтвердили 557 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 557 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что всего в области заболел 123 721 житель. Выздоровели 102 070 человек, в том числе 953 — за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 982 106 жителей области, оба компонента вакцины получили 744 985.

В целом в России выявили 28 486 случаев COVID-19 за сутки, передаёт Newinform.

Ранее доктор биологических наук, академик Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности во время пандемии COVID-19.