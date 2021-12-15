Путин поручил активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения в ближайшие два года.
Путин поручил активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения
  • © РИА Новости / POOL

«Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьёзно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения», — сказал глава государства.

Он также поручил скорректировать объём расходов по данному направлению с учётом инфляции.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что качественная медпомощь должна быть доступна каждому гражданину во всех регионах России.

В октябре российское правительство выделило дополнительно 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения на фоне ситуации с коронавирусом.

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