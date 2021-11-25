Мишустин: медицинская помощь должна быть доступна гражданам во всех регионах России

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Качественная медпомощь должна быть доступна каждому гражданину во всех регионах России. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин: медицинская помощь должна быть доступна гражданам во всех регионах России
  • РИА Новости

«Качественная медицинская помощь должна быть, конечно, доступна жителям каждого региона нашей страны», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что правительство продолжает делать всё необходимое для этого.

Премьер подчеркнул, что основным ориентиром в данном вопросе является Стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, утверждённая президентом России Владимиром Путиным. 

В октябре российское правительство выделило дополнительно 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения на фоне ситуации с коронавирусом.

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