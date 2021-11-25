Мишустин: медицинская помощь должна быть доступна гражданам во всех регионах России

Качественная медпомощь должна быть доступна каждому гражданину во всех регионах России. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Качественная медицинская помощь должна быть, конечно, доступна жителям каждого региона нашей страны», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что правительство продолжает делать всё необходимое для этого.

Премьер подчеркнул, что основным ориентиром в данном вопросе является Стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, утверждённая президентом России Владимиром Путиным.

В октябре российское правительство выделило дополнительно 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения на фоне ситуации с коронавирусом.