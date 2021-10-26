Кабмин выделил ещё 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения
- Reuters
«Правительство дополнительно выделило на её (систему здравоохранения. — RT) поддержку свыше 56 млрд рублей», — сказал Мишустин.
По его словам, подписаны необходимые для этого документы.
Мишустин объяснил, что данные средства поступят в регионы «прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19 и гражданам с подозрением на него».
Также премьер заявил, что России нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, без этого справиться с инфекцией будет невозможно.