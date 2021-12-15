СК просит арестовать главу «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»

Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева и трёх других фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Как уточняет ТАСС, СК просит арестовать, кроме Федяева, генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Федяева и ещё трёх человек из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь».

В начале декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.