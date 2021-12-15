СК просит арестовать главу «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»

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Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева и трёх других фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек.
СК просит арестовать главу «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Как уточняет ТАСС, СК просит арестовать, кроме Федяева, генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Федяева и ещё трёх человек из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь».

В начале декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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