СК просит арестовать главу «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Как уточняет ТАСС, СК просит арестовать, кроме Федяева, генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.
Ранее сообщалось, что следователи задержали Федяева и ещё трёх человек из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь».
В начале декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.