В СК сообщили о задержании собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева

Следователи задержали собственника шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаила Федяева и ещё троих человек из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь». Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следователями центрального аппарата задержаны ещё четверо лиц», — говорится в сообщении.

Как уточняется, среди задержанных собственник шахты, председатель совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

К тому же следователи задержали технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутов и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

Ранее Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.