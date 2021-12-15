В СК сообщили о задержании собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева
«Следователями центрального аппарата задержаны ещё четверо лиц», — говорится в сообщении.
Как уточняется, среди задержанных собственник шахты, председатель совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
К тому же следователи задержали технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутов и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.
Ранее Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.