Глава «СДС-Уголь» заявил о готовности ответить за ЧП на шахте «Листвяжная»

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Генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Я не могу сегодня прокомментировать (случившееся. — RT) и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять всё, что было сказано», — цитирует РИА Новости Алексеева.

Он подчеркнул, что считает произошедшее своей «личной трагедией».

Глава «СДС-Уголь» добавил, что всегда лично следил за безопасностью на шахте, но произошедшее «перечеркнуло все бывшие достижения».

Алексеев отметил, что готов «понести все наказания».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

Также Путин в ходе совещания заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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