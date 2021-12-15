В Оренбургской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

В период с 6 по 12 декабря в Оренбургской области отметили рост заболеваемости ОРВИ.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Недельный эпидпорог превышен по школьникам 7—14 лет и по взрослому населению.

Уточняется, что в области продолжается вакцинация против гриппа. К концу прошлой недели прививку сделали 942,6 тыс. человек.

Также стало известно, что в Пермском крае за неделю ОРВИ и грипп выявили у 32 784 жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель на 11,6% превышает данные за предыдущую неделю.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.