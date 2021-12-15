В Оренбургской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

Короткая ссылка
В период с 6 по 12 декабря в Оренбургской области отметили рост заболеваемости ОРВИ.
В Оренбургской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Недельный эпидпорог превышен по школьникам 7—14 лет и по взрослому населению.

Уточняется, что в области продолжается вакцинация против гриппа. К концу прошлой недели прививку сделали 942,6 тыс. человек.

Также стало известно, что в Пермском крае за неделю ОРВИ и грипп выявили у 32 784 жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель на 11,6% превышает данные за предыдущую неделю.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить