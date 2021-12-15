В Удмуртии выявили 103 случая коронавируса за сутки

В Удмуртии выявили 103 случая заболевания коронавирусом за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (55 человек), а также в Камбарском районе, Завьяловском районе и Сарапуле. Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 118 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 137 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились при этом 159 пациентов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 51 433, выписанных из больниц — 47 784.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.