В Татарстане выявили 161 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 161 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике заболели 41 134 жителя. Выздоровели 34 183 человека, в том числе 66 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кусинском районе Челябинской области школы отправлены на дистанционное обучение, передаёт URA.RU.

«На заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение приостановить очное обучение во всех школах Кусинского района до 22 декабря. С 15 декабря все школьники переходят на недельный дистант», — заявили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.