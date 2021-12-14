Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная».

«Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту «Листвяжная». Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии», — приводит ТАСС слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Отмечается, что председатель СК возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков людей пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело.

По делу об аварии на шахте арестовали директора «Листвяжной» Сергея Махракова, а также начальника участка Сергея Герасименка.

13 декабря на шахте «Листвяжная» завершились поисковые работы.