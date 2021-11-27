Суд арестовал начальника участка шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Начальник участка шахты «Листвяжная» Сергей Герасименок арестован на два месяца по делу об аварии. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

«Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее по делу об аварии на шахте арестовали директора «Листвяжной» Сергея Махракова.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.