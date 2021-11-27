Директора «Листвяжной» арестовали по делу об аварии на шахте в Кузбассе

Директора «Листвяжной» Сергея Махракова арестовали на два месяца по делу об аварии на шахте в Кемеровской области. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 января», — приводит ТАСС заявление.

Ранее суд отправил под арест главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина по делу о ЧП на шахте в Кемеровской области.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.