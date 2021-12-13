Суд запретил депутату Госдумы Рашкину охотиться и выходить ночью из дома

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Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.
Суд запретил депутату Госдумы Рашкину охотиться и выходить ночью из дома
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что запрет действует до 13 февраля.

Ранее стало известно, что следователи предъявили Рашкину обвинение по уголовному делу о незаконной охоте.

6 декабря Рашкин прибыл на первый допрос в Следственный комитет по делу о незаконной охоте.

2 декабря стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.

Согласно Уголовному кодексу России Рашкину может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

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