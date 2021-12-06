Депутат Рашкин прибыл на допрос в СК

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на первый допрос в Следственный комитет по делу о незаконной охоте.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что около 14:00 депутат вошёл в центральное здание СК в Техническом переулке в Москве. Он не стал отвечать на вопросы сотрудников СМИ.

Ранее секретарь ЦК КПРФ депутат Сергей Обухов сообщал, что Рашкина вызвали в Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого.

2 декабря стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.

Согласно Уголовному кодексу России Рашкину по делу о незаконной охоте может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

В конце ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.