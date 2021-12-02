По уголовному делу о незаконной охоте Рашкину грозит штраф или лишение свободы до пяти лет

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Согласно Уголовному кодексу России, депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте может грозить штраф или лишение свободы до пяти лет.
По уголовному делу о незаконной охоте Рашкину грозит штраф или лишение свободы до пяти лет
  • РИА Новости

2 декабря Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК России — «незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».

Как пишет РИА Новости, указанное преступление наказывается либо штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет.

В конце ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.

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