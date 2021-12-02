Председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении Рашкина

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RT
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Валерия Рашкина. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении Рашкина
  • © ГУ МВД России по Саратовской области

«Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК России (незаконная охота)», — говорится в заявлении.

Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

«Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора», — рассказали в ведомстве.

25 ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.

В видеообращении на YouTube депутат сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

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