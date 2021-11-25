Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

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RT
Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
  • © Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам одобрить лишение Рашкина неприкосновенности.

Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие Рашкин.

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