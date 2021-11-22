Комиссия Госдумы рекомендовала депутатам одобрить лишение Рашкина неприкосновенности

Депутатам в комиссии Госдумы по мандатным вопросам рекомендовали одобрить лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с лосем.

По словам главы думской комиссии Отари Аршбы, на голосовании по рекомендации снять неприкосновенность с Рашкина за выступили 13 членов комиссии, три — против.

«Как вы понимаете, три голоса против — это коллеги нашего депутата Рашкина, остальные представители остальных фракций проголосовали за», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что комиссия подаст документы на Совет Думы и предложит провести соответствующий вопрос через палату 25 ноября.

Рашкин, комментируя ситуацию, отметил, что не ожидал такого исхода. Он добавил, что даже в случае негативного разрешения ситуации не планирует завершать политическую карьеру.

«Я своё мнение не менял, свои позиции не менял, свою политическую ориентацию не менял и не собираюсь. Буду продолжать работать в партии», — сказал Рашкин.

Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил, что не видит необходимости в снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности.

Ранее член фракции КПРФ в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.