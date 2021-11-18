КПРФ: необходимости снятия неприкосновенности с признавшегося в убийстве лося Рашкина нет

Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил, что в связи с ранее заявленной депутатом Валерием Рашкиным готовностью участвовать в следственных действиях по делу о незаконной добыче лося нет необходимости в снятии с него депутатской неприкосновенности.

«Никакой необходимости в этой мере нет», — цитирует Интерфакс Коломейцева.

Он пояснил, что Рашкин официально заявлял руководству Следственного комитета и Генеральной прокуратуры о своей готовности давать показания по делу о добыче лося.

Ранее Валерий Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.