КПРФ: необходимости снятия неприкосновенности с признавшегося в убийстве лося Рашкина нет
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- РИА Новости
«Никакой необходимости в этой мере нет», — цитирует Интерфакс Коломейцева.
Он пояснил, что Рашкин официально заявлял руководству Следственного комитета и Генеральной прокуратуры о своей готовности давать показания по делу о добыче лося.
Ранее Валерий Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.
Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.