Госдума может обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с Рашкина 25 ноября

Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие Рашкин.

Сам депутат в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину выразил готовность прийти в СК по данному делу для «обеспечения установления истины».