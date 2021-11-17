Госдума может обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с Рашкина 25 ноября
- РИА Новости
Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Володин сообщил, что в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие Рашкин.
Сам депутат в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину выразил готовность прийти в СК по данному делу для «обеспечения установления истины».