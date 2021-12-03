Депутат Обухов сообщил о вызове Рашкина на допрос в СК в качестве подозреваемого

Депутата Госдумы Валерия Рашкина вызвали в Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ, депутата Сергея Обухова.

«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный комитет России», — заявил Обухов.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.

Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

Согласно Уголовному кодексу России Рашкину по делу о незаконной охоте может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы от трёх до пяти лет.

В конце ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.