Депутат Обухов сообщил о вызове Рашкина на допрос в СК в качестве подозреваемого

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Депутата Госдумы Валерия Рашкина вызвали в Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ, депутата Сергея Обухова.
Депутат Обухов сообщил о вызове Рашкина на допрос в СК в качестве подозреваемого
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«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный комитет России», — заявил Обухов.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.

Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

Согласно Уголовному кодексу России Рашкину по делу о незаконной охоте может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы от трёх до пяти лет.

В конце ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.

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