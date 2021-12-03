Депутат Обухов сообщил о вызове Рашкина на допрос в СК в качестве подозреваемого
- © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный комитет России», — заявил Обухов.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.
Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».
Согласно Уголовному кодексу России Рашкину по делу о незаконной охоте может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы от трёх до пяти лет.
В конце ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.