СК предъявил депутату Рашкину обвинение по делу о незаконной охоте

Следователи предъявили депутату Госдумы Валерию Рашкину обвинение по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК России («Незаконная охота»)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что следствие ходатайствует перед судом об избрании Рашкину меры пресечения в виде запрета определённых действий.

Как считает следствие, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебёдка» в Саратовской области Рашкин, который был вооружён принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

В СК добавили, что после того, как животное было убито, Рашкин «принял меры к сокрытию своего оружия».

В сообщении говорится, что затем соучастники произвели первичную переработку добытого лося, используя ножи и топор. Части туши животного были ими помещены в багажное отделение и салон автомобиля, после чего они покинули место охоты.

Отмечается, что впоследствии автомобиль задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, он выявил факт незаконной добычи дикого животного.

6 декабря Рашкин прибыл на первый допрос в Следственный комитет по делу о незаконной охоте.

2 декабря стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.

Согласно Уголовному кодексу России, Рашкину по делу о незаконной охоте может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три-пять лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.