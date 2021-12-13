В Ростовской области выявили 654 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 654 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Отмечается, что в настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 3335 пациентов.

С начала пандемии в области заболели 184 019 жителей, из больниц выписаны 158 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 29 558 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».