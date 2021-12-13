Суд оставил в СИЗО руководство шахты «Листвяжная»

Кемеровский областной суд оставил под арестом руководство шахты «Листвяжная», где в результате взрыва метана погиб 51 человек.

Уточняется, что суд признал законным решение нижестоящей инстанции, согласно которому директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября.

«Кемеровским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых Махракова С.И., Герасименка С.В. <...> Постановления Центрального районного суда г. Кемерово от 27 ноября 2021 года оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов… без удовлетворения», — приводит РИА Новости заявление суда.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

По делу об аварии на шахте арестовали директора «Листвяжной» Сергея Махракова, а также начальника участка Сергея Герасименка.