ФСБ: в России выявлены 106 сторонников украинской неонацистской группировки

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ФСБ, МВД и СК выявили в 37 регионах России 106 неонацистов — сторонников украинской группировки «М.К.У.», которые, в частности, пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к насилию. В Пензенской области и Республике Коми пресечена деятельность двух аффилированных с группировкой экстремистских групп численностью пять и восемь человек, у них изъято оружие.
ФСБ: в России выявлены 106 сторонников украинской неонацистской группировки
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах России 106 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения... действующим под покровительством украинских спецслужб», — сообщила пресс-служба ФСБ.

Как напомнили в спецслужбе, в отношении Краснова расследуется уголовное дело, он объявлен в международный розыск.

В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали к насилию.

Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения.

29 апреля ФСБ сообщила о задержании в девяти городах страны 16 сторонников украинской радикальной организации «М.К.У.», которые готовили вооружённые нападения и «подрывы административных зданий органов власти».

Также 14 сторонников этой группировки были задержаны в Геленджике и Ярославле в марте. В феврале сторонники организации были задержаны в Воронеже.

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