ФСБ: в России выявлены 106 сторонников украинской неонацистской группировки
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«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах России 106 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения... действующим под покровительством украинских спецслужб», — сообщила пресс-служба ФСБ.
Как напомнили в спецслужбе, в отношении Краснова расследуется уголовное дело, он объявлен в международный розыск.
В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали к насилию.
Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения.
29 апреля ФСБ сообщила о задержании в девяти городах страны 16 сторонников украинской радикальной организации «М.К.У.», которые готовили вооружённые нападения и «подрывы административных зданий органов власти».
Также 14 сторонников этой группировки были задержаны в Геленджике и Ярославле в марте. В феврале сторонники организации были задержаны в Воронеже.