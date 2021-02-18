В Воронеже задержаны сторонники украинской неонацистской группы
«ФСБ России во взаимодействии с Министерством внутренних дел России и СК России пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств», — говорится в сообщении.
В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.
Также были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций и холодное оружие.