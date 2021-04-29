В СК рассказали о расследовании в отношении группировки «М.К.У.»

В Следственном комитете рассказали о расследовании причастности гражданина Украины Егора Краснова к преступлениям, совершённым в России сторонниками украинского радикального сообщества «М.К.У.».

Как отметили в ведомстве, сторонников и руководство группировки подозревают в подстрекательствах к убийству, подготовлении к теракту, а также в покушениях на причинение тяжкого вреда здоровью по идеологическим мотивам.

«По данным следствия, гражданин Украины Егор Краснов, являясь организатором указанного сообщества, посредством переписки в социальных сетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам», — говорится в заявлении СК.

Там добавили, что с учётом психического заболевания Нарзяева суд постановил применить к нему «принудительные меры медицинского характера».

Кроме того, в декабре 2020 года за подготовку теракта был задержан участник «М.К.У.» — несовершеннолетний житель Тамбовской области. Он планировал подрыв здания общежития одного из учебных заведений города.

«Также отдельный эпизод преступной деятельности, связанной с интернет-сообществом «М.К.У.», расследуется в Саратовской области», — рассказали в Следственном комитете.

29 апреля ФСБ сообщило о задержании в девяти городах страны 16 сторонников украинской радикальной организации «М.К.У.», которые готовили вооружённые нападения и «подрывы административных зданий органов власти».

Также 14 сторонников этой группировки были задержаны в Геленджике и Ярославле в марте. В феврале сторонники организации были задержаны в Воронеже.