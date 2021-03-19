В Геленджике и Ярославле задержаны 14 членов украинской радикальной группы

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ФСБ задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества МКУ, у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств, сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что члены МКУ получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «тренировались» на бездомных, сожгли Знамя Победы.

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