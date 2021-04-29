ФСБ задержала 16 украинских радикалов в нескольких городах России

Федеральная служба безопасности России задержала в девяти городах страны 16 сторонников украинской радикальной организации «М.К.У.», которые готовили вооружённые нападения и «подрывы административных зданий органов власти».

«В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущине Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооружённых нападений на граждан», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

У задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершённых и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, а также видеоотчёты о «проведённых насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним».

Уточняется, что глава группировки Егор Краснов с территории Украины координировал деятельность «М.К.У.» в России.

В марте ФСБ задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.».

У них изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Также сторонники этой же группировки были задержаны в феврале в Воронеже.