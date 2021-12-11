Россияне назвали любимые новогодние традиции

Главная новогодняя традиция россиян — собираться с родными и друзьями. Именно это считают любимым праздничным делом 18% опрошенных. На втором месте — украшение ёлки и создание новогоднего уюта дома (15%). 6% любят дарить и получать подарки. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

У 5% россиян любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. По 4% признались, что их любимые праздничные обычаи — салюты, застолье, а также хороший отдых и крепкий сон. Для 3% особенно приятно готовить праздничные блюда. Столько же респондентов назвали любимой традицией главный новогодний салат — оливье. Ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы — эти дела выбирают по 2% россиян.

Ещё 17% опрошенных назвали другие праздничные традиции: путешествовать, петь, танцевать, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные состязания.

11% опрошенных признались, что любимой новогодней традиции у них нет.

В рамках опроса респонденты также назвали самое нелюбимое занятие в подготовке к Новому году. Так, искать подарки не любят 11% опрошенных. По 8% респондентов раздражает закупка продуктов и приготовление праздничных блюд. Предпраздничная уборка и перемывание столовых сервизов нервируют 7% опрошенных.

Предновогодняя суета и спешка раздражают 4% россиян, ещё 4% возмущаются большими тратами. Лишь 1% респондентов не нравится в подготовке к Новому году украшение жилья и ёлки.

В предновогоднем опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее, как показало исследование, 43% россиян признались, что в декабре работают хуже, чем обычно.