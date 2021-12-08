Опрос: 43% россиян признались, что в декабре работают хуже

Согласно данным исследования сервиса «Зарплата.ру», в декабре 43% россиян работают хуже, чем обычно. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

При этом, как отмечается, в большей степени страдает эффективность женщин (64%), чем мужчин (36%), потому что они чаще заняты в новогодних приготовлениях.

Кроме подготовки к празднику, среди основных причин, которые мешают россиянам работать в декабре, — невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнёров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.

Так, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно сосредоточиться на работе — все мысли только о долгожданном отдыхе, 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнёров, ещё 15% сотрудников придумывают и покупают подарки партнёрам, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким, 7% отвлекают коллеги, постоянно желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. Затруднились с ответом 16% опрошенных.

При этом 11% респондентов хотели бы полностью отменить празднование Нового года на рабочем месте.

Всего в опросе приняли участие 1978 респондентов.