Путин: законопроект о QR-кодах носит рамочный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте носят рамочный характер.

«В значительной степени проект закона носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, он должен быть проработан ещё дополнительно и на местах — в регионах Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Путина.

Российский лидер также заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

Кроме того, Путин заявил, что российские власти должны действовать взвешенно и аккуратно в вопросе введения системы QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении системы обязательных QR-кодов находится в работе, тема прорабатывается — в том числе на экспертном уровне.

4 декабря директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.