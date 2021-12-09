Путин прокомментировал инициативу о введении системы QR-кодов в России

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти должны действовать взвешенно и аккуратно в вопросе введения системы QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах.

В ходе заседания Совета по правам человека руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова попросила президента, чтобы он дал поручения дополнительно проработать вопросы, которые могут появиться в связи с принятием законопроекта о QR-кодах.

Президент отметил, что сертификаты о вакцинации являются всего лишь средством подтверждения прививки. Он добавил, что по этому пути идут практически все страны.

«Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной и не должна создавать дополнительных проблем для людей», — сказал Путин.

При этом президент согласился, что перед принятием ограничений на транспорте необходимо «самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведёт», а также «посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

1 декабря глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтён в законе.