Нутрициолог Литошенко рассказала о способах поддержания иммунитета

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Нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко заявила, что иммунитет в том числе зависит от состояния кишечника.
Нутрициолог Литошенко рассказала о способах поддержания иммунитета
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«Диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также рафинированных продуктов и продуктов сильной переработки, жареная и жирная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижать иммунитет и повышать восприимчивость к вирусам», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в рационе должна присутствовать растительная пища. Полифенолов, например, много во фруктах, овощах, бобовых, ягодах, орехах, семенах, цельных злаках.

«Именно цельное растительное питание или диета с преобладанием растительных продуктов способствуют снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения и других хронических заболеваний», — полагает Литошенко.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.

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