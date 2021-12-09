Нутрициолог Литошенко рассказала о способах поддержания иммунитета

Нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко заявила, что иммунитет в том числе зависит от состояния кишечника.

«Диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также рафинированных продуктов и продуктов сильной переработки, жареная и жирная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижать иммунитет и повышать восприимчивость к вирусам», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в рационе должна присутствовать растительная пища. Полифенолов, например, много во фруктах, овощах, бобовых, ягодах, орехах, семенах, цельных злаках.

«Именно цельное растительное питание или диета с преобладанием растительных продуктов способствуют снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения и других хронических заболеваний», — полагает Литошенко.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.