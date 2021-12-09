В Удмуртии подтвердили 184 случая коронавируса за сутки

В Удмуртии подтвердили 184 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Ижевске (119 жителей). Выздоровели за минувшие 24 часа 137 человек.

Прививку от COVID-19 сделали более 652 тыс. граждан, завершили иммунизацию свыше 470 тыс.

В целом за последние сутки выявили 30 209 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».