В Удмуртии подтвердили 184 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Ижевске (119 жителей). Выздоровели за минувшие 24 часа 137 человек.
Прививку от COVID-19 сделали более 652 тыс. граждан, завершили иммунизацию свыше 470 тыс.
В целом за последние сутки выявили 30 209 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».