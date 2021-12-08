Вирусолог Альтштейн высказался о штамме «омикрон»

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что пока мало известно о новой разновидности коронавируса.

«Не думаю, что новый штамм будет опасным. Но чтобы это было совершенно ясно, нужно время для наблюдения за ним», — заявил Альтштейн.

Как добавил эксперт, если люди будут прививаться и соблюдать все противоэпидемиологические меры, то пандемию можно победить.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».