Вирусолог Альтштейн высказался о штамме «омикрон»

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Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».
Вирусолог Альтштейн высказался о штамме «омикрон»
  • Reuters

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что пока мало известно о новой разновидности коронавируса.

«Не думаю, что новый штамм будет опасным. Но чтобы это было совершенно ясно, нужно время для наблюдения за ним», — заявил Альтштейн.

Как добавил эксперт, если люди будут прививаться и соблюдать все противоэпидемиологические меры, то пандемию можно победить.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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