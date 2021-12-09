В Калининградской области выявили 202 случая COVID-19 за сутки

В Калининградской области выявили 202 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Всего в регионе заболели 78 тыс. человек. Из больниц выписаны 72 тыс. пациента, в том числе 471 — за минувшие 24 часа.

В то же время стало известно, что в Крыму сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, передаёт РИА Новости Крым.

«Ещё месяц назад на территории республики было развёрнуто 5365 коек. В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы», — заявил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».