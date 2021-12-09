Названы самые популярные способы подработать на Новый год

В сервисе «VK Работа» рассказали о самых популярных вакансиях среди российских работодателей перед Новым годом и о том, какую сумму планируют заработать жители России на праздничных выходных.

По данным Life.ru, отдыхать в новогоднюю ночь планируют 73% опрошенных, остальные 27% выйдут на работу.

Из них почти треть планируют трудиться на протяжении одного-трёх дней, а 17% будут заняты все выходные.

Каждый пятый специалист планирует подрабатывать на стороне. Среди самых популярных сфер деятельности оказались доставка (19%), сфера развлечений (17%) и торговля (17%).

Согласно данным исследования сервиса «Зарплата.ру», в декабре 43% россиян работают хуже, чем обычно.

Результаты опроса есть в распоряжении RT.