Диетолог Нефёдова рассказала, кому стоит отказаться от красной рыбы

Врач-диетолог Наталья Нефёдова рассказала, кому стоит отказаться от красной рыбы.

«От красной рыбы на Новый год стоит отказаться людям, страдающим от высокого давления или имеющим проблемы с почками. В таком случае солёную рыбу можно заменить на другие морепродукты, приготовленные без использования соли», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, для праздничного стола лучше всего подойдёт малосольная рыба, приготовленная самостоятельно, а не магазинная.

Как отметила эксперт, в целом рыба — достаточно полезный продукт, поскольку содержит жирные кислоты, но высокое содержание соли может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.