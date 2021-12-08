Диетолог Нефёдова рассказала, кому стоит отказаться от красной рыбы

Короткая ссылка
Врач-диетолог Наталья Нефёдова рассказала, кому стоит отказаться от красной рыбы.
Диетолог Нефёдова рассказала, кому стоит отказаться от красной рыбы
  • Pixabay

«От красной рыбы на Новый год стоит отказаться людям, страдающим от высокого давления или имеющим проблемы с почками. В таком случае солёную рыбу можно заменить на другие морепродукты, приготовленные без использования соли», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, для праздничного стола лучше всего подойдёт малосольная рыба, приготовленная самостоятельно, а не магазинная.

Как отметила эксперт, в целом рыба — достаточно полезный продукт, поскольку содержит жирные кислоты, но высокое содержание соли может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить