Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
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- РИА Новости
Соответствующая информация приводится на сайте нижней палаты парламента.
Так, полицейские будут наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него.
Сотрудники полиции также будут вправе «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».
К тому же полицейские смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещённых веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».
7 декабря Госдума в ходе заседания приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.
В законе отмечается, что оружие может выдаваться сотрудникам для временного пользования в целях охраны имущества при их транспортировании или охраны хранилищ ЦБ.
При этом на сотрудников охраны Сбера распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, действующие для работников ведомственной охраны.