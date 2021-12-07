Госдума приняла поправки к законопроекту о расширении полномочий полиции

Госдума в ходе заседания во вторник, 7 декабря, приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции.

Отмечается, что ко второму чтению документ был доработан профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

Так, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Сотрудники полиции также будут вправе «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Также за сотрудниками полиции закрепляется право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными» и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

Сотрудники полиции также смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещённых веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.

В законе отмечается, что оружие может выдаваться сотрудникам для временного пользования в целях охраны имущества при их транспортировании или охраны хранилищ ЦБ.

При этом на сотрудников охраны Сбера распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, действующие для работников ведомственной охраны.

Оружие сотрудники банковских организаций смогут получить только при условии прохождения ими специальной подготовки и отсутствии оснований, которые препятствуют получению лицензии на приобретение оружия.